Вахитовский суд Казани избирает меру пресечения сотрудникам «Татарстан почтасы»

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Вахитовский районный суд Казани приступил к рассмотрению ходатайств следователей ГСУ МВД по РТ об аресте шести сотрудников филала «Почты России». Их задержали накануне, по подозрению в кражах дорогих вещей из посылок.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали шестерых сотрудников «Татарстан почтасы».

По данным правоохранителей, подозреваемые выбирали дорогие посылки, в которых были смартфоны, планшеты и дорогие запчасти для компьютеров. Ценности они прятали в укромном месте в почтовом центре. Похищенное вывозили на служебной машине вместе с другими посылками. Украденное продавалось на интернет-площадках.

В самом почтовом центре пропажи не замечали, на след группы полицейские вышли в процессе оперативно-розыскных мероприятий. Задержали их на пути из аэропорта, когда они везли похищенное и на рабочих местах.

Вместе с сотрудниками безопасности «Почты России» оперативники установили, что к кражам причастны начальник одной из смен, сортировщики и водители.

Одним из первых, кого следователи просили арестовать, стал бывший сотрудник ОМОНа, прошедший горячие точки и имеющий награды Кирилл Шульга. Он работал грузчиком и, по его словам, намеренно внедрился в преступную группу.

«Я изначально устраивался в службу безопасности, но начальник сказал, что у них происходят кражи, и попросил меня устроиться грузчиком. Я собирал информацию и передавал её начальнику. Он сказал соглашаться, если предложат своровать. Я достал достаточно информации, мне оставалось только выяснить, куда идёт похищенное. Об этом я узнал ночью и хотел рассказать начальнику утром, но меня задержали», – рассказал суду сам Шульга.

Он попросил суд не арестовывать его, отметив при этом, что у него на иждивении двое детей, и подтвердил, что такие же показания давал следователям, его слова подтвердил сам начальник.

«Ваша честь, полагаю, что работа моего подзащитного и привела к тому, что группу задержали», – сказал адвокат Шульги.