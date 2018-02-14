Появились фото задержания сотрудников «Почты России» по пути из аэропорта «Казань»

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Появились фотографии с места задержания сотрудников «Почты России», которые везли из аэропорта «Казань» похищенные товары.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали шестерых сотрудников «Татарстан почтасы». Как установили полицейские, сотрудники выбирали дорогие посылки, в которых пересылали планшеты, компьютеры, запчасти к компьютерной технике, откладывали их в укромное место, а потом вывозили вместе с почтовыми отправлениями.

Часть из них задержали по дороге из аэропорта в Казань, когда те везли похищенные товары к месту выгрузки, остальных – на рабочем месте.

Как сообщили в пресс-службе УФПС «Татарстан почтасы», все виновные в кражах будут уволены с предприятия, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.