Мухаметшин рекомендовал Тукаевскому району активнее участвовать в президентских программах

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Тукаевскому району Татарстана следует активнее участвовать в президентских программах. Такую задачу перед руководством района поставил сегодня Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Спикер Госсовета напомнил о том, что в Татарстане активно реализуются социальные, так называемые президентские, программы. Всего их 37. «Ваша задача – вписать ваш район во все эти проекты, активно включаться в них, не обделять своих граждан», – сказал глава татарстанского парламента, выступая перед собравшимися.

Фарид Мухаметшин высоко оценил итоги работы Тукаевского района в прошлом году. Он подчеркнул, что сегодня район «на ходу», по основным критериям оценки показателей – на передовых позициях. Но в то же время остаются нерешенные вопросы, добавил выступающий.

Так как Тукаевский район находится в непосредственной близости к Набережным Челнам, появляются новые жилые территории, и их нужно обеспечить инженерными сетями и коммуникациями. В ряде крупных сельских поселений Тукаевского района, например, в селе Круглое Поле, канализационные сети изношены настолько, что требуется полная их замена или модернизация.

По мнению спикера, есть вопросы, связанные с повышением надоев молока и увеличением производства молочной продукции.

«В целом я считаю, район имеет хорошие возможности для развития своей территории, работая в том числе и в тесном сотрудничестве с руководством Набережных Челнов», – подытожил Фарид Мухаметшин.

Выступая на сессии района, глава парламента коротко рассказал о социально-экономическом развитии республики, отметив, что для Татарстана прошлый год не был простым. «Однако нам удалось довести объем ВРП до 2,12 трлн рублей», – отметил он.

Ранее Фарид Мухаметшин побывал на семенном заводе, пообщался с аграриями, осмотрел ярмарку местных сельхозпроизводителей, а также принял участие в отчетной сессии района.