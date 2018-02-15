В Тукаевском районе разработают программу с учетом строительства инженерных сетей

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В Тукаевском районе Татарстана разрабатывается программа, в которой будут учтены все запросы на строительство инженерных сетей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Сегодня на сессии Тукаевского района, в которой принял участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, подвели итоги 2017 года. Район в общем рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований Татарстана занимает четвертое место и лидирующее положение среди сельских районов. Прошлый год район завершил с хорошими показателями как в промышленности, так и в сфере АПК. Такие данные привел руководитель исполкома Тукаевского района Фаил Камаев.

В своем выступлении Камаев сообщил, что уровень безработицы в районе составляет 0,54 процента. Это цифра ниже по сравнению с началом прошлого года.

«Массовых сокращений и увольнений на предприятиях не наблюдается. Наша задача – сохранить и увеличить рабочие места с достойной оплатой труда», – сказал он.

Говоря об отрасли сельского хозяйства, руководитель исполкома напомнил о том, что на сегодняшний день Тукаевский район занимает первое место в республике по производству мяса. В крестьянско-фермерских хозяйствах и личных подсобных хозяйствах произвели сельхозпродукции на 410 миллионов рублей.

По информации докладчика, план по вводу жилья выполнен на 101,3 процента – в 2017 году в районе было построено 680 домов. За счет республиканских программ в районе построено и реконструировано 21 км дорог, проложено 3,4 км водопроводов. Открылся новый детский сад в поселке Старые Ерыклы, построена дорога Набережные Челны – Белоус. За счет средств по самообложению построено еще 5,7 км дорог, отремонтировано два моста, благоустроено шесть родников и шесть детских площадок.

Назвал Фаил Камаев в своем выступлении и проблемные вопросы, которые нужно решить. Среди них – нехватка мест в детсадах для детей до трех лет. Остается острым и вопрос обеспечения новых сельских микрорайонов инженерной инфраструктурой.