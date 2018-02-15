Фарид Мухаметшин: «Без элитного семенного фонда не добиться высоких показателей»

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Необходимо наращивать мощности, обеспечивать высококачественными семенами все районы Татарстана, выйти с продукцией за пределы республики. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин во время посещения семенного завода в Тукаевском муниципальном районе, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Без элитного семенного фонда не добиться высоких показателей», – констатировал он, общаясь с работниками завода.

В ходе сегодняшней рабочей поездки в Тукаевский район Председатель Госсовета РТ не только побывал на семенном заводе, но и пообщался с аграриями, осмотрел ярмарку местных сельхозпроизводителей и принял участие в отчетной сессии района.

Семенной завод в селе Новотроицкое, который с сегодняшнего дня носит имя общественного деятеля Юлдуза Курмашева, уже шесть лет производит семена пшеницы, ячменя, гороха, люпина, рапса и других сельхозкультур. В сутки предприятие способно перерабатывать более 600 т семян и работает по принципу «завод – поле». Помимо производственной цепочки, у завода имеются собственные сортоиспытательные поля площадью 27 тыс. га.