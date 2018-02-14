Нацмузей РТ вернет в собор Казанской иконы Божией Матери икону «Паммакариста»

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Оксана Романова). В восстанавливаемый сейчас собор Казанской иконы Божией Матери из фондов Национального музея РТ планируется вернуть дар патриарха Константинопольского Иоакима III – образ Богородицы «Всеблаженнейшая» («Паммакариста»). Об этом в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» сообщил советник мэра Казани, один из соавторов фильма «Первоявленная» об утрате Казанской иконы Богоматери Дмитрий Хафизов.

«Сейчас такие реликвии не забирают у музеев насовсем, но мы предложили вариант, чтобы образ выставлялся в соборе Казанской иконы Божией Матери, который в настоящее время восстанавливается. И я уверен, что там он и будет – дар Константинопольского патриарха из фондов Нацмузея перенесут в собор Казанской иконы Божией Матери. Юридически икона будет принадлежать музею, а церковь на себя возьмет соответствующую охрану. Таким образом, икона будет числиться на балансе музея, а фактически принадлежать верующим, которые смогут ей поклоняться», – обрисовал возможное будущее иконы собеседник агентства.

Как уточнил Хафизов, в отличие от прежнего митрополита Казанского и Татарстанского Анастасия, который не предпринимал действий по возвращению иконы Русской православной церкви, новый митрополит Феофан к внезапно найденному в запасниках Национального музея РТ дару отнесся с большим уважением и пониманием, поддержав возвращение ее верующим.

«Эта икона должна находиться в храме, как, например, Владимирская икона, которая доступна верующим, но при этом принадлежит музею. Так что вариант выхода из ситуации есть», – констатировал советник мэра Казани.

Правда, признался Хафизов, в настоящее время соответствующая договоренность между музеем и епархией еще прорабатывается. Но как только собор восстановят, для иконы должно найтись в нем особое место, тем более что опыт подобного, хотя и более кратковременного, экспонирования реликвии (на сутки) уже есть. В 2016 году в Благовещенском соборе Казанского Кремля по случаю закладки собора Казанской иконы Божией Матери проходила выставка «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации», где икона «Паммакариста» экспонировалась. До настоящего времени это был единственный шанс увидеть икону, присланную в утешение взамен утраченной, народу.

Завтра митрополит Казанский и Татарстанский Феофан освятит после реставрации храм преподобного Сергия Радонежского на улице Япеева. Для этого обряда и первого торжественного богослужения, которое также проведет лично владыка, икону Божией Матери «Всеблаженнейшая» («Паммакариста») из фондов Национального музея РТ доставят в храм. Увидеть ее снова можно будет лишь в течение одного дня, затем реликвия вернется в музейные фонды.

Сам митрополит возложил миссию по разъяснению позиции РПЦ по этой ситуации на первого проректора Казанской православной духовной семинарии игумена Евфимия.

Игумен Евфимий подтвердил желание Русской православной церкви вернуть реликвию, однако от обсуждения перспектив ее нахождения в храме тактично ушел: «Это общее пожелание, что святыня должна вернуться. Но пока конкретные шаги не предпринимались, потому что это целая операция с переговорами и так далее. Мысль – это одно, а конкретные шаги – это другое. Мы многое чего хотели бы: чтобы и храмы были восстановлены, и монастыри… Но это не так легко сделать. Возможно, это и произойдет. В настоящее время официальные шаги в этом направлении пока не предпринималось».

Уже известно, что на открытие собора Казанской иконы Божией матери, которое приближается к завершению, власти Татарстана пригласят Президента России Владимира Путина. Кроме того, на днях мэрия Казани анонсировала сотрудничество с Троице-Сергиевой лаврой по обмену опытом в области религиозного туризма. Все это очень хорошо соотносится с планами экспонировать икону как религиозную святыню, доступную верующим. Ведь в 1905 году она была прислана патриархом Константинопольским Иоакимом III в Казань именно как утешение горожанам взамен украденного первоявленного чудотворного Казанского образа Богородицы.

К слову, принадлежащая сейчас Национальному музею РТ икона «Всеблаженнейшая» ни в одной из экспозиций не выставляется. По словам заведующей отделом изобразительных и документальных источников Национального музея Республики Татарстан Наталии Фоминой, из-за отсутствия соответствующих ее уровню ценности условий экспонирования. Реликвия хранится в фондах, оберегаемая от света.