Митрополит Феофан освятит в Казани отреставрированный храм Сергия Радонежского

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Оксана Романова). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан 15 февраля, в день празднования православными Сретения Господня, освятит в Казани храм преподобного Сергия Радонежского (ул. Япеева, д. 2), где завершилась длившаяся более трех лет реставрация.

Как анонсирует пресс-служба Татарстанской митрополии, владыка проведет в новоосвященном храме и первую божественную литургию, которая должна начаться в 8 часов.

Для освящения храма, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Национального музея РТ, из музейных фондов в церковь будет доставлена почитаемая икона Божией Матери «Всеблаженная» («Паммакариста»). Этот дар Казани направил Константинопольский патриарх Иоаким III в 1905 году взамен украденного первоявленного Казанского образа. До Октябрьской революции 1917 года икона «Паммакриста» занимала место утраченной Казанской святыни.

Это будет второй случай, когда реликвию из фондов Национального музея РТ (икона не представлена ни в одной из действующих экспозиций) можно будет увидеть всем прихожанам и желающим. Но экспонироваться в храме Сергия Радонежского она будет только в течение одного дня.

Однако постоянно здесь же, в подземной части храма, будет работать музей, посвященный истории обретения и прославления Казанской иконы Богородицы. Его официальное открытие также состоится 15 февраля.

Храм преподобного Сергия Радонежского находится в центре города, недалеко от Казанского Кремля и места обретения Казанской иконы Божией Матери. Изначально он был придомовой церковью при богадельне, которую открыли в 1848 году на пожертвованные купцом М. В. Ложкиным средства. В 1891 году купцом Ф. Е. Постниковым отстроена отдельная церковная пристройка с куполом.

Реставрация церкви началась осенью 2014 года. Через год, 27 сентября, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан освятил накупольный крест храма. В декабре 2016-го в одном из помещений храма была открыта площадка православного молодежного клуба «Азбука».