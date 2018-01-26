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Путина пригласят на открытие восстановленного собора Казанской иконы Божией Матери

26 января 2018, 16:50 , Фото: kremlin.ru

Путина пригласят на открытие восстановленного собора Казанской иконы Божией Матери Обещание о приглашении прозвучало во время встречи действующего Президента России с Минтимером Шаймиевым.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Пригласить российского лидера Владимира Путина на открытие восстановленного собора Казанской иконы Божией Матери в столицу Татарстана пообещал Президент РТ Рустам Минниханов.

Обещание прозвучало 25 января во время встречи Путина и Минниханова с Государственным советником Татарстана Минтимером Шаймиевым в Казани. Стенограмма разговора выложена на официальном интернет-портале российского лидера.

С Минтимером Шаймиевым и президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

«Должен вам сказать, если вы видели, как, с магической силой, что ли, быстро восстанавливается храм», – приводятся на сайте Кремля слова обращения Шаймиева к Путину.

«Все фундаменты оказались в очень хорошем состоянии, на фундаментах был обнаружен пещерный храм целый», – дополнил Рустам Минниханов.

Собеседники отметили, что обнаруженный в Казани подземный храм – один из древнейших в России, а икона, которая была обретена на этом месте, – одна из самых почитаемых в христианском мире.

«Пригласим на открытие», – пообещал Минниханов Путину.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Государственный советник и Президент Татарстана подчеркнули, что население республики активно участвует в реализуемых в регионе проектах: восстановении Болгара и Свияжска, воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери и строительстве Болгарской исламской академии. Самому пожилому жертвователю – более 103 лет. Самому юному нет и года.

 


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