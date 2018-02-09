В зоне удара коалиции в Сирии заметили российских наемников

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В зоне удара коалиции во главе с США, который был нанесен по проправительственным силам в Сирии, заметили российских наемников, воюющих на стороне ополченцев. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на CBS News.

По данным СМИ, ополченцы пытались прорваться к нефтеперерабатывающему заводу. Известно, что при атаке коалиции погибли более 100 бойцов сирийских проправительственных сил. CBS News утверждает, что если станет известно о россиянах среди жертв удара, то это будет первый случай, кода под американским огнем погибают граждане РФ.

Инцидент произошел 7 февраля и стал ответом на неспровоцированную атаку на штаб «Сирийских демократических сил». При этом в Пентагоне утверждают, что Россия была в курсе удара, так как с ней связывались до, во время и после операции.