CNN опубликовал кадры авиаудара коалиции США по российским наемникам

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Телеканал CNN опубликовал на своем сайте видеозапись авиаудара коалиции во главе США, в результате которого погибли более ста человек, в том числе, предположительно, четыре россиянина. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ранее о гибели четырех российских военных, которые могли относиться к частной военной компании «Вагнер» и сражаться в Сирии на стороне войск Башара Аасада, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в РФ. Позднее информацию о гибели четверых россиян подтвердили их близкие, родные и сослуживцы.

Коалиция во главе с США 7 февраля нанесла удар по проасадовским силам, когда те приблизились к зоне разграничения в долине реки Евфрат и обстреляли позиции «Сирийских демократических сил», поддерживаемых Соединенными Штатами. Позднее американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне сообщал, что в результате ударов пострадали «российские наемники». В Минобороны РФ заявили, что среди погибших россиян нет.

В Кремле также заявили, что не располагают информацией о погибших во время авиаудара россиянах.