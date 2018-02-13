Министерство образования РТ: Слухи об угрозе закрытия училища Фешина – манипуляция

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Скандал с распространением Казанским художественным училищем имени Фешина слухов о угрозе его существования надуман и, по всей видимости, является манипуляцией. Заявление на государственную аккредитацию училище не подавало, сообщили ИА «Татар-информ» в Департаменте надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки Татарстана.

«Заявление от руководства КХУ имени Фешина в департамент не поступало. Причем они должны обращаться не в Рособрнадзор (туда подают заявления вузы), а именно к нам в департамент, как и все учреждения СПО (среднего профессионального образования – прим. Т-и). Но они даже не заявлялись! Хотя информация везде прошла, что не принимают», – подчеркнул собеседник агентства.

При этом в ведомстве заметили, что без аккредитации, срок действия которой истекает 2 марта, училище не сможет выдавать дипломы гособразца, но сможет продолжить работу, так как лицензия за учреждением сохраняется.

В департаменте также отметили, что училище в первую очередь подведомственно Министерству культуры РТ, а Министерство образования и науки в данном случае – последняя инстанция, которая может влиять на ситуацию.

Ранее директор художественного училища Казани Ольга Гильмутдинова сообщила, что в связи с отказом Рособрнадзора из-за аварийного состояния здания принимать заявление вопрос с аккредитацией учреждения решается на уровне Правительства РТ.

При этом проект реставрации объекта культурного наследия – здания Казанской художественной школы (ул. Карла Маркса, д. 70) выполнен и согласован еще в 2015 году. На его реализацию требуется около 300 млн рублей.

