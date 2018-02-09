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Общество

В Казани могут закрыть художественное училище имени Фешина

9 февраля 2018, 12:46

Учеба студентов находится под угрозой из-за аварийного состояния здания училища.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Казанское художественное училище имени Фешина находится под угрозой закрытия. Об этом сообщается на официальной странице образовательного учреждения в соцести Instagram.

«На улице могут оказаться студенты! От лица всех студентов КХУ просим всех обратить внимание на эту проблему», — говорится в тексте сообщения. 

Учебная деятельность студентов окажется под угрозой, а памятник архитектуры и культурного наследия в центре Казани может рухнуть, написано на странице училища в соцсети.

В связи с состоянием здания по адресу: ул. Карла Маркса, 70 училище может не получить аккредитацию на обучение.


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