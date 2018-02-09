Директор худучилища Казани: Вопрос с аккредитацией решается на уровне Правительства РТ

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Оксана Романова). Ситуация с аварийным состоянием здания Казанского художественного училища им. Фешина, для которого, по некоторым сведениям, Рособрнадзор выставил конкретные сроки устранения всех несоответствий аккредитованному учреждению образования, решается на уровне Правительства РТ. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщила директор Ольга Гильмутдинова.

«Я думаю, что результат будет положительный. Но лицензию у нас никто и не отзывает. Эта информация неверна. Мы не можем подать заявление на аккредитацию, точнее, его у нас не берут. Речь идет о том, чтобы вносить это здание в ремонт, в план, – определять точные сроки, когда все будет сделано, и, возможно, в ближайшее время такое решение будет», – пояснила руководитель художественного училища.

По ее словам, судьба здания, проект реставрации которого, к слову, был подготовлен еще в 2015 году (по предварительным оценкам на его реализацию требуется около 300 млн рублей – прим. Т-и), может быть определена уже на следующей неделе.

«Сейчас я это комментировать пока не могу, но уже есть определенные движения вперед, поэтому будем надеяться только на лучшее. Я являюсь крайним оптимистом, поэтому не думаю, что с училищем, которое просуществовало 122 года, сейчас что-то произойдет. Да, ситуация критическая, но таких ситуаций, на самом деле, много существует. Ничего, все будет хорошо», – подчеркнула Ольга Гильмутдинова.

Собеседница также отметила, что училище в настоящее время борется за право выдачи дипломов выпускникам этого года, что, в свою очередь, даст учреждению основания для подачи заявления. Правда, при условии, что решение о конкретных сроках реставрации будет принято.

«Мы еще успеваем пройти аккредитацию. Выпуск в июне – до этого времени мы должны получить аккредитацию», – подытожила директор Казанского художественного училища им. Фешина.

Как пояснили ИА «Татар-информ» в Рособрнадзоре, у данной образовательной организации лицензия Министерства образования и науки Республики Татарстан. «Нам они не подконтрольны», – заявили в Рособрнадзоре.

В республиканском ведомстве прокомментировать ситуацию отказались.