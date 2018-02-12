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Политика

Саакашвили депортирован из Украины в Польшу

12 февраля 2018, 19:08

Вооруженные неизвестные задержали политика в киевском ресторане «Сулугуни».
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Лидера политического движения «Рух новых сил», экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили депортировали из Украины в Польшу. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

По информации источников канала, политик вылетел чартерным рейсом из аэропорта «Борисполь» около 16 часов (17 часов по московскому времени).

Собеседник ТСН подчеркнул, что «это не депортация, а реадмиссия – возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл». О вероятности именно такого сценария два дня назад заявлял сам Саакашвили.

Позднее информацию о высылке экс-президента Грузии в Польшу подтвердил официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Ранее стало известно, что Саакашвили был задержан вооруженными неизвестными в киевском ресторане «Сулугуни». 


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