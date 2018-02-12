Саакашвили задержан в Киеве

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Экс-Президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сегодня был задержан в Киеве, в ресторане «Сулугуни», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря политика Татьяну Баграновскую.

«Михаила Саакашвили захватили в ресторане "Сулугуни" рядом с офисом нашей партии в Музейном переулке, 10. Его силой затолкали в белый фургон и увезли в неизвестном направлении», – рассказала она.

О задержании Саакашвили также сообщили его друзья – журналист Олег Панфилов и Давид Сакварелидзе. По словам Сакварелидзе, оппозиционера «под автоматами вывели, запихнули в машину, она двигается в неизвестном направлении». Он также сообщил, что на силовиках были куртки пограничников с надписью «ДПСУ» («Державна прикордонна служба Украины»).

Позднее в МВД Украины подтвердили факт задержания Саакашвили. В частности, эту информацию подтвердил РИА Новости член коллегии министерства Антон Геращенко. По его словам, вскоре по этому поводу будет официальное заявление правоохранительных органов.