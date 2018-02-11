Все новости Татарстан Россия

Политика

Саакашвили узнал о решении властей Украины депортировать его в Польшу

11 февраля 2018, 01:05

Миграционная служба уже якобы подписала необходимый для высылки политика пакет документов.
Украинские силовики не нашли Саакашвили в палаточном лагере
В Киеве проходит марш за импичмент Порошенко, организованный Саакашвили
Саакашвили обвинил полицию Украины в краже его паспорта
Саакашвили заявил о выезде на Украину вместе с сыном
Михаил Саакашвили получил украинское гражданство

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Лидера политического движения «Рух новых сил», экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили власти Украины намерены депортировать в Польшу.

Политик сам рассказал об этом в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», передает «Газета.Ru».

По словам Саакашвили, прокуратура Украины решила не помещать его под домашний арест, чтобы провести подготовку к высылке из страны. Миграционная служба Украины уже якобы подписала соответствующий пакет документов.

Оппозиционера будто бы хотят подвергнуть реадмиссии: отправить в страну, откуда он въехал в Украину, то есть в Польшу. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter