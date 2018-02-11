Саакашвили узнал о решении властей Украины депортировать его в Польшу

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Лидера политического движения «Рух новых сил», экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили власти Украины намерены депортировать в Польшу.

Политик сам рассказал об этом в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», передает «Газета.Ru».

По словам Саакашвили, прокуратура Украины решила не помещать его под домашний арест, чтобы провести подготовку к высылке из страны. Миграционная служба Украины уже якобы подписала соответствующий пакет документов.

Оппозиционера будто бы хотят подвергнуть реадмиссии: отправить в страну, откуда он въехал в Украину, то есть в Польшу.