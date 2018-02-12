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Спорт

Фигурист Коляда стал вторым в произвольной программе на Олимпиаде

12 февраля 2018, 06:32

Спортсмен набрал 173,57 балла.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Российский фигурист Михаил Коляда стал вторым в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает Russia Today.

Спортсмен набрал 173,57 балла, уступив канадцу Патрику Чану (179,75). Третье место занял фигурист из США Адам Риппон (172,98).

В общем Россия занимает второе место с 48 очками.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Евгения Медведева с новым мировым рекордом выиграла короткую программу в командном турнире.


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