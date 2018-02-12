Фигурист Коляда стал вторым в произвольной программе на Олимпиаде

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Российский фигурист Михаил Коляда стал вторым в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает Russia Today.

Спортсмен набрал 173,57 балла, уступив канадцу Патрику Чану (179,75). Третье место занял фигурист из США Адам Риппон (172,98).

В общем Россия занимает второе место с 48 очками.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Евгения Медведева с новым мировым рекордом выиграла короткую программу в командном турнире.