(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). В школе в Арском районе Татарстана, где массово отравились дети, пытались уничтожить просрочку, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что в селе Казанбаш Арского района произошло массовое отравление школьников. Дети госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

По данным Следкома по РТ, в больницу с признаками отравления госпитализированы 36 учеников 1-9 классов сельской школы, а также двое взрослых.

Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи провели обыски в организации, которая поставляла продукты в эту школу. В процессе осмотра территории школы были обнаружены следы попытки уничтожения просроченных продуктов питания.

Следствие даст оценку действиям сотрудников Управления образования Арского района, которые допустили поставку некачественных продуктов в школу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал разобраться с отравлением школьников в Арском районе Татарстана