Минниханов взял под личный контроль ситуацию с отравлением в Арском районе

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал разобраться с отравлением школьников в Арском районе Татарстана, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне в средней школе села Казанбаш Арского района произошло массовое отравление детей. 31 ребенок был доставлен в Республиканскую клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом – острая кишечная инфекция.

Состояние детей, по данным пресс-службы Минздрава РТ, оценивается как легкое и средней степени тяжести.

В Управление Роспотребнадзора по РТ поступило 32 экстренных извещения о случаях кишечной инфекции у тридцати учащихся и одного преподавателя школы в Арском районе. Также заболела студентка арского педагогического коллежда.

На месте ЧП работает бригада специалистов Управления Роспотребнадзора по РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов по факту случившегося поручил сегодня же провести срочное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством первого заместителя Премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина.

Комиссия даст анализ всех обстоятельств случившегося и выяснит, какая помощь необходима пострадавшим.