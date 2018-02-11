(Казань, 11 февраля, «Татар-информ», Валерия Белова). У отравившихся в Арском районе детей острая кишечная инфекция, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в одной из школ села Казанбаш Арского района произошло массовое отравление детей.
Как сообщили агентству в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ, 31 ребенок доставлен в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция.
Состояние детей, по данным пресс-службы Минздрава РТ, оценивается как легкое и средней степени тяжести. Детям оказывается вся необходимая помощь. Ситуация находится на контроле у министра здравоохранения РТ Аделя Вафина.