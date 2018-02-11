Путин выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в Подмосковье

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял родных и близких в результате крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщается на сайте Кремля.



Глава российского государства поручил создать специальную комиссию для установления причин крушения воздушного судна, а также провести поисковые работы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило о крушении пассажирского самолета, следовавшего из Москвы в Орск.



Авиалайнер вылетел из аэропорта «Домодедово» и сразу же связь с ним оборвалась. Чуть позже обломки самолета обнаружили в Раменском районе Подмосковья. На борту воздушного судна находился 71 человек: 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.