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Происшествия

МЧС России подтвердило крушение самолета в Подмосковье

11 февраля 2018, 16:08

Разбившийся авиалайнер Ан-148 следовал рейсом Москва – Орск.

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). МЧС России подтвердило крушение самолета в Подмосковье, сообщает ТАСС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что авиалайнер «Самарских авиалиний» пропал с радаров днем 11 февраля. Экипаж перестал выходить на связь буквально через пару минут после взлета.

Очевидцы сообщали, что видели крушение воздушного судна в Раменском районе Подмосковья.

Несколько минут назад в МЧС России подтвердили крушение самолета. К месту авиакатастрофы направлены отряды спасателей и медиков.

Напомним, на борту рейса Москва – Орск находились 65 пассажиров и шесть членов команды. По предварительным данным, никто не выжил.
 


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