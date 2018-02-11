(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). МЧС России подтвердило крушение самолета в Подмосковье, сообщает ТАСС.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что авиалайнер «Самарских авиалиний» пропал с радаров днем 11 февраля. Экипаж перестал выходить на связь буквально через пару минут после взлета.
Очевидцы сообщали, что видели крушение воздушного судна в Раменском районе Подмосковья.
Несколько минут назад в МЧС России подтвердили крушение самолета. К месту авиакатастрофы направлены отряды спасателей и медиков.
Напомним, на борту рейса Москва – Орск находились 65 пассажиров и шесть членов команды. По предварительным данным, никто не выжил.