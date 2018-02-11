(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Обнаружено место крушения авиалайнера Ан-148 в Подмосковье, сообщает «РИА Новости».

Напомним, что ранее ИА «Татар-информ» сообщало о крушении самолета, следовавшего рейсом Москва – Орск.

Авиалайнер вылетел из аэропорта «Домодедово» и почти сразу пропал с радаров. Через некоторое время появилась информация о крушении самолета.



К месту катастрофы выдвинулись пожарно-спасательные подразделения МЧС РФ, в том числе два вертолета Ми-8 со спасателями.

На борту воздушного судна находился 71 человек - 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Выживших нет. По предварительной информации, среди погибших могут находиться дети.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета Ан-148 в Московской области по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

МЧС РФ открыло телефон горячей линии – 8 800 775 17 17

