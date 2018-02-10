Дерипаска подал в суд после расследования Навального

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Миллиардер Олег Дерипаска после публикации расследования оппозиционного политика Алексея Навального подал в суд на двух частных лиц, опубликовавших материалы о его частной жизни без разрешения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя бизнесмена.

«Иск в суд подан против физических лиц – Анастасии Вашукевич, то есть "Насти Рыбки", и Александра Кириллова, то есть "Алекса Лесли"...» – пояснил собеседник издания.

При этом он подчеркнул, что сам Навальный не является ответчиком по иску, хотя и «незаконно использовал информацию о частной жизни Олега Дерипаски, смакуя в своем ролике подробности частной жизни и предъявляя голословные обвинения».

По словам представителя бизнесмена, суд обязал Роскомнадзор ограничить доступ к соответствующим ресурсам в Интернете до разрешения спора по существу. В результате, например, блог самого Навального оказался под запретом целиком.

В своем расследовании оппозиционер, проанализировав опубликованные Настей Рыбкой фото и видео, пришел к выводу, что миллиардер Олег Дерипаска на своей яхте Elden провел встречу с вице-премьером – руководителем Аппарата Правительства РФ Сергеем Приходько. Они обсуждали бизнес-вопросы, а также международную повестку.