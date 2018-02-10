Блог Навального целиком попал в черный список Роскомнадзора

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Блог оппозиционера Алексея Навального внесен Роскомнадзором в Единый реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено. Об этом Навальный написал на своем сайте, приложив скриншот из данного реестра.

«Весь мой блог navalny.com объявлен "информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено"», – написал оппозиционер.

При этом доступ к сайту пока открыт.

«Как видите, пока ограничения доступа нет, но оно именно так работает: тебе сначала предлагают удалить все добровольно, а потом блокируют», – прокомментировал это Навальный.

В Роскомнадзоре подтвердили информацию о внесении блога Алексея Навального в черный список. В ведомстве отметили, что это было сделано по решению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что в реестр запрещенной информации попал видеоролик с расследованием Фонда по борьбе с коррупцией Навального о связях бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера РФ Сергея Приходько. Речь идет о расследовании, основанном на фото и видео девушки, называющей себя Настя Рыбка. Навальный, проанализировав данные в ее «Инстаграме» и выдержки из написанной ею книги, пришел к выводу, что Дерипаска на своей яхте Elden провел встречу с Приходько. Они обсуждали бизнес-вопросы, а также международную повестку.