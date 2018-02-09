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Дерипаска намерен отстоять свою невиновность в суде

9 февраля 2018, 13:34 , Фото: Рамиль Гали

Дерипаска намерен отстоять свою невиновность в суде Речь идет о расследовании, основанном на фото и видео девушки, называющей себя Настя Рыбка.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Российский миллиардер Олег Дерипаска намерен доказать свою невиновность в суде, в котором будет отстаивать честь и достоинство. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя бизнесмена.

По его словам, средствам массовой информации не следует распространять ложную информацию, поступившую от Алексея Навального.

«В социальных сетях и СМИ распространились лживые обвинения в якобы совершении Олегом Дерипаской противоречащих закону действий. Эти заявления не имеют никакого отношения к действительности», – сообщил представитель Дерипаски.

Речь идет о расследовании, основанном на фото и видео девушки, называющей себя Настя Рыбка. Навальный, проанализировав ее данные, пришел к выводу, что на яхте Дерипаски имела место встреча с вице-премьером и руководителем Аппарата Правительства РФ Сергеем Приходько, с которым Дерипаска решал бизнес-вопросы, а также обсуждал международную повестку.

Ранее разведка Великобритании заинтересовалась размещением акций российской En+, основным владельцем которой является Дерипаска.


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