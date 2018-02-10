Роскомнадзор внес расследование Навального о Дерипаске в реестр запрещенной информации

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Роскомнадзор внес видеоролик с расследованием Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в котором вице-премьер РФ Сергей Приходько обвиняется в коррупционных связях с миллиардером Олегом Дерипаской, в реестр запрещенной информации. В реестр также попала страница с расследованием в блоге Навального. Решение о внесении сайтов в черный список принял Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края, сообщает «Коммерсант».

На данный момент доступ к видео и соответствующей странице на сайте Навального пока не ограничен.

Речь идет о расследовании, основанном на фото и видео девушки, называющей себя Настя Рыбка. Навальный, проанализировав данные в ее «Инстаграме» и выдержки из написанной ею книги, пришел к выводу, что Дерипаска на своей яхте Elden провел встречу с Приходько. Они обсуждали бизнес-вопросы, а также международную повестку.

По итогам расследования представитель Олега Дерипаски заявил о намерении миллиардера подать на Навального в суд. Приходько, комментируя видеоролик ФБК, сообщил, что не станет судиться с оппозиционером.