Вице-премьер Приходько прокомментировал публикацию Навального

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Вице-премьер – руководитель Аппарата Правительства РФ Сергей Приходько прокомментировал расследование оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает РБК.

Речь идет о расследовании, основанном на фото и видео девушки, называющей себя Настя Рыбка. Навальный, проанализировав ее данные, пришел к выводу, что миллиардер Олег Дерипаска на своей яхте Elden провел встречу с Приходько. Они обсуждали бизнес-вопросы, а также международную повестку.

«По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля», – заявил вице-премьер.

Чиновник увидел в публикацию попытку «устроить провокацию и напомнить о себе, сумбурно смешав все возможное и невозможное».

При этом Приходько не собирается подавать в суд на оппозиционера, тем более что это сделают другие люди. Ранее о соответствующих планах заявил Дерипаска.