(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Коалиция во главе с США нанесла удар по проправительственным силам в Сирии в ответ на неспровоцированную атаку на штаб «Сирийских демократических сил» (SDF), сообщает РИА «Новости».

По данным коалиции, инцидент произошел 7 февраля. В это время в штабе находились американские советники. После этого последовали ответные действия «для защиты коалиционных и партнерских сил». Как утверждают в коалиции, кроме основной цели по борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. Т-и), у них есть право на самозащиту.

Сведений о том, что кто-то погиб или пострадал, пока не поступало, отмечает РИА «Новости».