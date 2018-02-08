Пентагон заявил о связи с РФ во время атаки по проправительственным силам в Сирии

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). США связывались с Россией до, во время и после операции по нанесению коалицией ответного удара по проправительственным силам в Сирии. Это заявление официального представителя Пентагона Даны Уайт приводит RT.

По словам Уайт, связь поддерживалась по каналам предотвращения конфликтов, и Россия знала о готовящейся атаке. Доказательством того, что российская сторона была в курсе происходящего, она назвала тот факт, что Россия не атаковала силы коалиции в ответ на удар США.

Коалиция во главе с США нанесла удар по проправительственным силам в САР в ответ на неспровоцированную атаку на штаб «Сирийских демократических сил».