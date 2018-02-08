В Минобрнауки РТ допустили создание «Кванториума» в Казани на средства республики

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). До 2020 года в Казани не откроют детский технопарк «Кванториум» с участием федеральных средств. Возможно, его создадут на средства республики и инвесторов. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима.

В Татарстане с декабря 2015 года открыты и работают три технопарка «Кванториум» – в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. Их финансирование происходит из республиканского и федерального бюджета, а также с привлечением средств предприятий-соучредителей, инвесторов и внебюджетных источников.

«Сегодня ни один субъект страны не может похвастать тем, что у них есть три технопарка "Кванториум". До 2020 года во всех субъектах страны детские технопарки должны появиться. Мы такой возможностью уже воспользовались. Если реализация проекта продолжится после 2020 года, то мы сможем подать еще одну заявку. Для Казани создание технопарка "Кванториум" актуально, здесь много заинтересованных предприятий и организаций. Сейчас мы обсуждаем вопрос создания такого технопарка в столице Татарстана без привлечения федеральных средств», – сказала Лариса Сулима.

Создание сети детских технопарков в России является стратегической инициативой Президента Владимира Путина. В мае 2015 года наблюдательным советом во главе с Путиным было одобрено предложение Агентства стратегических инициатив «Новая модель системы дополнительного образования детей». Концепция новой модели дополнительного образования детей состоит в объединении усилий науки, бизнеса и государства на основе принципов государственно-частного партнерства для формирования системы углубленного научно-технического образования детей.

«Все дети талантливы. Вопрос только в том, чтобы раскрыть эти таланты. Сейчас создаются детские технопарки по всей стране. В чем смысл и конечная цель? Вести ребят от школы до высшей школы, а потом до трудоустройства в России. Важно, чтобы серия подобных учреждений возникала по всей стране», – заявил Владимир Путин.

По мнению Президента, развитие сети детских технопарков не только сыграет важную профориентационную роль, но и даст детям равные возможности для жизненного старта, а также обеспечит востребованность знаний и навыков в российских компаниях. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что к работе по развитию детских технопарков должны подключиться бизнес, университеты, исследовательские институты.