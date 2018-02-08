Дети из Татарстана придумали лифт, запирающий курильщиков и вызывающий полицию

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). «Умный лифт» – устройство, запирающее курильщика в лифте, включающее видеокамеру и вызывающее полицию, робототележка, разгружающая грузовики за рекордное время, виртуальные гиды по уникальным местам на уроках истории – это далеко не полный список разработок воспитанников детской сети технопарков «Кванториум» в Татарстане. Об этих технических новинках было рассказано сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

По словам заместителя министра образования и науки РТ Ларисы Сулимы, на сегодняшний день в Татарстане работают три технопарка «Кванториум» – в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. Первый детский технопарк в республике открылся на базе челнинского ИТ-парка в декабре 2015 года при участии ИТ-парка и ПАО «КАМАЗ».

«За два года наши воспитанники завоевали 64 победы и призовых места на городских, региональных и федеральных конкурсах. "Кванториум" принципиально отличается от кружков научно-технического творчества самим подходом к обучению. Результатом труда школьников являются прежде всего готовые продукты. Это могут быть различные устройства, программы и приложения, геоинформационные системы, исследовательские работы и методологические материалы», – отметила директор детского технопарка «Кванториум» в Автограде Юлия Фукина.

Открытие «Кванториума» в Нижнекамске состоялось в марте 2017 года. Он является структурным подразделением Центра технического творчества и профориентации Нижнекамского района. Учредителями организации выступают ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «УК Татнефть-Нефтехим», ОАО «ТАИФ-НК» и АО «ТАНЕКО». Поставщиком образовательных услуг по направлению робоквантум является ПАО «Нижнекамскшина», отметила Лариса Сулима.

Детский технопарк «Кванториум» в Альметьевске открыл свои двери для обучения детей в июле прошлого года по инициативе главы Альметьевского района Айрата Хайруллина и советника Президента РТ по нефтяной промышленности Шафагата Тахаутдинова, а также при поддержке Агентства стратегических инициатив и Министерства образования и науки РТ.

Создание сети детских технопарков в России является стратегической инициативой Президента РФ Владимира Путина. В мае 2015 года наблюдательным советом во главе с российским лидером была одобрена инициатива Агентства стратегических инициатив «Новая модель системы дополнительного образования детей». Она предполагает объединение усилий науки, бизнеса и государства на основе принципов государственно-частного партнерства для формирования системы углубленного научно-технического образования детей.

«Все дети талантливы. Вопрос только в том, чтобы раскрыть эти таланты. Сейчас создаются "кванториумы", детские технопарки по всей стране. В чем смысл и конечная цель? Вести ребят от школы до высшей школы, а потом до трудоустройства в России. Важно, чтобы серия подобных учреждений возникала по всей стране», – заявлял Путин.