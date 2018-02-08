Минобрнауки РТ: Татарстан лидирует по числу воспитанников кружков и секций

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Татарстан лидирует среди регионов по количеству детей, занимающихся в кружках и секциях. В настоящее время 76,3 процента учащихся в возрасте от пяти до 18 лет занимаются по дополнительным программам образования. По данному показателю республика опередила многие другие субъекты Федерации.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сегодня рассказала заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима.

«К 2020 году 70 – 75 процентов детей в возрасте от пяти до 17 лет из регионов страны должны заниматься в кружках и секциях. Такая задача поставлена Президентом РФ Владимиром Путиным. Республика уже сейчас добилась данного показателя», – отметила она, говоря о реализации приоритетного национального проекта «Доступное дополнительное образование для детей в РТ».

Обратить дополнительное внимание на образование детей – такую задачу поставил Президент РФ в «майских указах». Главной целью проекта является обеспечение доступности занятий в кружках и секциях. Создание детских технопарков «Кванториум» является частью реализации этого замысла. Их в республике открыто уже три – в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске.

По словам Сулимы, сейчас в республике реализуется шесть направлений дополнительного образования. Самым востребованным из них является художественно-эстетическое. Это различные вокальные студии и танцевальные коллективы. На втором месте находится физкультурно-спортивное направление, которое охватывает 40 процентов ребят.

«В республике популярны кружки детского технического творчества. Здесь у нас один из самых высоких показателей по России. 14 процентов детей из Татарстана занимаются в кружках технической направленности. Менее 7 процентов детей занимаются краеведческой деятельностью», – пояснила Л. Сулима.

Создание сети детских технопарков в России является стратегической инициативой Президента РФ Владимира Путина. В мае 2015 года наблюдательным советом во главе с российским лидером была одобрена инициатива Агентства стратегических инициатив «Новая модель системы дополнительного образования детей». Проект предполагает объединение усилий науки, бизнеса и государства на основе принципов государственно-частного партнерства для формирования системы углубленного научно-технического образования детей.