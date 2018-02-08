Воспитанники альметьевского «Кванториума» с синдромом Дауна научились готовить себе пищу

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Воспитанники альметьевского детского технопарка «Кванториум» с синдромом Дауна научились готовить себе пищу, а дети с ограниченными возможностями из «Кванториума» Нижнекамска победили на «Абилимпиксе». Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Ребята с ограниченными возможностями успешно занимаются в детских технопарках Альметьевска и Нижнекамска.

В настоящее время в Альметьевском районе проживают 40 детей инвалидов-колясочников, 12 из них благодаря специализированному транспорту посещают занятия в «Кванториуме». В дальнейших планах – привлечь к занятиям всех маленьких альметьевцев с ограниченными возможностями. Дети с синдромом Дауна занимаются в отдельной группе «Лаборатории вкуса».

«Очень интересные изменения произошли с ребятами с тех пор, как они начали приходить к нам. Солнечные дети научились сами готовить себе пищу, что само по себе является уникальным случаем. Они умеют пользоваться ножами, сами чистят овощи. В домашних условиях с детьми это отработано не было в силу загруженности родителей», – отметил директор технопарка Рамиль Закиров.

В «Кванториуме» Нижнекамска проводится подготовка 12 детей с ограниченными возможностями здоровья по направлению «Робоквантум».

«В составе сборной Татарстана на III Национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс" наши воспитанники заняли все призовые места в компетенции "Промышленная робототехника". В центре ведется работа по расширению возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и по другим направлениям», – рассказала директор центра технического творчества и профориентации детского технопарка в Нижнекамске Марина Кирпичонок.

Информация о добившихся успеха ребятах была размещена на баннерах «Я горжусь» по всему Нижнекамску, участники чемпионата получили материальное поощрение.

Создание сети детских технопарков в России является стратегической инициативой Президента Владимира Путина. В мае 2015 года наблюдательным советом во главе с Путиным было одобрено предложение Агентства стратегических инициатив «Новая модель системы дополнительного образования детей». Концепция новой модели дополнительного образования детей состоит в объединении усилий науки, бизнеса и государства на основе принципов государственно-частного партнерства для формирования системы углубленного научно-технического образования детей.

«Все дети талантливы. Вопрос только в том, чтобы раскрыть эти таланты. Сейчас создаются детские технопарки по всей стране. В чем смысл и конечная цель? Вести ребят от школы до высшей школы, а потом до трудоустройства в России. Важно, чтобы серия подобных учреждений возникала по всей стране», – заявил Владимир Путин.

По мнению Президента, развитие сети детских технопарков не только сыграет важную профориентационную роль, но и даст детям равные возможности для жизненного старта, а также обеспечит востребованность знаний и навыков в российских компаниях. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что к работе по развитию детских технопарков должны подключиться бизнес, университеты, исследовательских институты.



