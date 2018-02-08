Американским баскетболистам показали спортивную драму «Движение вверх»

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Спортивную драму российского производства «Движение вверх» показали американской публике, в том числе баскетбольным командам Джорджтаунского университета, сообщает ТАСС.

Показ состоялся в киноклубе посольства России в Вашингтоне.

Фильм «Движение вверх» основан на реальных событиях. Он рассказывает о победе советских баскетболистов на Олимпиаде 1972 года над сборной США, которая была повержена впервые за 36 лет. За три секунды до окончания матча баскетболисты советской сборной, уступая в счете, вырвали победу у соперников, выиграв со счетом 51:50.



Американские игроки и официальные лица США отказались тогда выйти на церемонию награждения и до сих пор не признают результат той игры.



В фильме сыграли Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров и другие. В России кинолента установила рекорд по кассовым сборам, собрав в прокате более 2,7 млрд рублей.