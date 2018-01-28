Выручка российской драмы «Движение вверх» превысила 2,5 млрд рублей

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Кассовые сборы спортивной драмы «Движение вверх» превысили 2,5 млрд рублей, сообщается на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Согласно данным ЕАИС, на 28 января 17.00 мск общие сборы картины составляют 2,562 млрд рублей.



Действие картины основано на реальных событиях. Фильм рассказывает о победе советских баскетболистов на Олимпиаде 1972 года над сборной США, которая была повержена впервые за 36 лет. За три секунды до окончания матча баскетболисты советской сборной, уступая в счете, вырвали победу у соперников, выиграв со счетом 51:50.

В фильме сыграли Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров и другие.

Ранее сообщалось, что экшн-драма «Движение вверх» превзошла кассовые сборы «Аватара» в России.