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Выручка российской драмы «Движение вверх» превысила 2,5 млрд рублей

28 января 2018, 20:39

Выручка российской драмы «Движение вверх» превысила 2,5 млрд рублей Согласно данным ЕАИС, на 28 января общие сборы картины составляют 2,562 млрд рублей.
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(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Кассовые сборы спортивной драмы «Движение вверх» превысили 2,5 млрд рублей, сообщается на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Согласно данным ЕАИС, на 28 января 17.00 мск общие сборы картины составляют 2,562 млрд рублей.

Действие картины основано на реальных событиях. Фильм рассказывает о победе советских баскетболистов на Олимпиаде 1972 года над сборной США, которая была повержена впервые за 36 лет. За три секунды до окончания матча баскетболисты советской сборной, уступая в счете, вырвали победу у соперников, выиграв со счетом 51:50.

В фильме сыграли Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров и другие.

Ранее сообщалось, что экшн-драма «Движение вверх» превзошла кассовые сборы «Аватара» в России. 

 


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