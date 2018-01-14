Фильм «Движение вверх» установил рекорд в отечественном прокате

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Кассовые сборы драмы российского производства «Движение вверх» установили рекорд за всю историю отечественного кинематографа, собрав более 1,705 млрд рублей в прокате. Об этом сообщает ЕАИС (Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах).

Кинолента опередила кассовые сборы «Сталинграда» (1,669 млрд) и «Последнего богатыря» (1,653 млрд).

Фильм «Движение вверх» основан на реальных событиях. Он рассказывает о победе советских баскетболистов на Олимпиаде 1972 года над сборной США, которые были повержены впервые за 36 лет. За три секунды до окончания матча баскетболисты советской сборной, уступая в счете, вырвали победу у соперников, выиграв со счетом 51:50.

В фильме сыграли Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров и другие.