(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Чрезвычайное положение на Мальдивах не испугало челнинских туристов, большая часть из которых не стала отказываться от отдыха на экзотических островах в Индийском океане. Об этом пишут «Челнинские известия».

Представители местных турагентств прокомментировали изданию сложившуюся ситуацию.

«Мальдивы пользуются спросом, но небольшим. Это не то направление, куда постоянно ездят челнинские туристы. Те, кто уже приобрел путевки, от поездок не отказываются», – пояснила директор одной из туристических компаний города Роза Сироткина.

Чрезвычайное положение было введено в республике 5 февраля на 15 дней в связи с политическим кризисом. МИД РФ рекомендовал россиянам взвесить риски при посещении островов.