Президент Мальдив объявил в стране чрезвычайное положение

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Президент Мальдивской Республики Абдулла Ямин на 15 дней ввел в стране чрезвычайное положение из-за политического кризиса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление МИД островного государства.

Ранее Верховный суд Мальдив потребовал освободить девятерых заключенных и восстановить в правах 12 оппозиционных депутатов Меджлиса, а также признал не соответствующим Конституции процесс по делу бывшего главы государства Мухаммеда Нашида, ныне живущего на Шри-Ланке.

В ответ власти уволили начальника полиции, готового исполнить вердикт Верховного суда и приказали задержать двух парламентариев от оппозиции. Кроме того, работа Меджлиса приостановлена, а Вооруженные силы получили приказ противодействовать попыткам объявить импичмент действующему Президенту, отмечает «Би-би-си».

Абдулла Ямин был избран руководителем страны в 2013 году. Мухаммед Нашид, правивший с 2008 года, был свергутв 2012-м в результате военного переворота.