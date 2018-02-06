МИД РФ рекомендовал россиянам взвесить риски при посещении Мальдив

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам оценить целесообразность посещения Мальдив до отмены введенного в островном государстве чрезвычайного положения. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте.

Тем, кто не может отказаться от поездки, МИД посоветовал из аэропорта сразу направляться в места отдыха, не заезжая в столицу страны Мале. При этом туристам рекомендовано проявлять максимальную осторожность.

Президент Мальдивской Республики Абдулла Ямин вчера, 5 февраля, ввел в стране чрезвычайное положение сроком на 15 дней из-за политического кризиса. Причиной стало решение Конституционного суда страны, потребовавшего освободить ряд оппозиционных лидеров.