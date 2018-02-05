В Белоруссии разрешили прокат сатирической комедии «Смерть Сталина»

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Власти Беларуси разрешили прокат сатирической комедии «Смерть Сталина» итальянского режиссера Армандо Ианнуччи, сообщается на портале Tut.by.
В Минкульте Белоруссии пояснили, что в фильме нет фактов нарушения законов страны. Премьера киноленты состоится в стране 8 февраля.
Комедия вызвала большой резонанс во время общественного просмотра в Министерстве культуры России. Общественники увидели в ней оскорбление исторических символов, а юристы углядели нарушение российского законодательства.
23 января Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у картины.