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В Белоруссии разрешили прокат сатирической комедии «Смерть Сталина»

5 февраля 2018, 21:32

В Минкульте Белоруссии пояснили, что в фильме нет фактов нарушения законов страны.
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Власти Беларуси разрешили прокат сатирической комедии «Смерть Сталина» итальянского режиссера Армандо Ианнуччи, сообщается на портале Tut.by.

В Минкульте Белоруссии пояснили, что в фильме нет фактов нарушения законов страны. Премьера киноленты состоится в стране 8 февраля.

Комедия вызвала большой резонанс во время общественного просмотра в Министерстве культуры России. Общественники увидели в ней оскорбление исторических символов, а юристы углядели нарушение российского законодательства.

23 января Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у картины.


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