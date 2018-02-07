Экс-глава Нурлатского района РТ возглавит Министерство лесного хозяйства Татарстана

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Экс-глава Нурлатского района Татарстана Равиль Кузюров возглавит Министерство лесного хозяйства Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили собственные источники в Правительстве.

Планируется, что завтра утром Премьер-министр РТ Алексей Песошин представит коллективу министерства нового руководителя.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Равиль Кузюров ушел в отставку. Причину своего ухода он объяснил тем, что Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил ему работу в Правительстве РТ.

Алмас Назиров, возглавлявший Министерство лесного хозяйства РТ с 2014 года, покинул свой пост по собственному желанию в январе 2018 года. «На замену должны прийти молодые, энергичные специалисты», – сказал он.