Алмас Назиров покинул пост министра лесного хозяйства РТ

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Алмас Назиров покинул пост министра лесного хозяйства Республики Татарстан по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по указу Президента РТ от 18 января 2018 года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный источник.
Ранее Назиров попросил Премьер-министра РТ Алексея Песошина освободить его от занимаемой должности, заметив, что ему на замену должны прийти молодые специалисты.
Алмас Аминович Назиров родился 29 февраля 1956 года в д. Сиза Арского района Татарской АССР.
Образование:
В 1981 г. окончил Марийский политехнический институт, специальность «инженер лесного хозяйства», г. Йошкар-Ола;
В 2004 г. окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, специальность «банковское дело», г. Москва;
В 2006 г. окончил Институт управления и права, специальность «юриспруденция».
Трудовая деятельность:
В 1971 г. — разнорабочий Сабинской СМО, р. п. Шемордан Сабинского района ТАССР.
В 1971 — 75 гг. — учащийся Лубянского лесхоз-техникума, р. п. Лубяны Кукморского района ТАССР.
В 1975 — 78 гг. — мастер леса на лесозаготовке Ключищенского лесничества Приволжского мехлесхоза Минлесхоза ТАССР.
В 1978 — 85 гг. — мастер лесозаготовок Сабабашского лесничества Сабинского леспромхоза Татупрлесхоза, пос. Лесхоз Сабинского района ТАССР.
В 1985 — 88 гг. — старший мастер лесозаготовок Центрального лесопункта Сабинского леспромхоза, пос. Лесхоз Сабинского района ТАССР.
В 1988 — 89 гг. — главный инженер Сабинского леспромхоза, пос. Лесхоз Сабинского района ТАССР.
В 1989 — 2001 гг. — директор Арского лесхоза Минлесхоза РТ, пос. Лесхоз Арского района РТ.
В 2001 — 2006 гг.— глава администрации Арского района Республики Татарстан.
В 2006 — 2014 гг. — глава Арского муниципального района, председатель Арского районного Совета.
С 18 сентября 2014-го по 18 января 2018 г. — министр лесного хозяйства Республики Татарстан.
Депутат Арского районного и городского Совета.
Секретарь Арского местного отделения ТРО ВПП «Единая Россия».
Ученая степень: кандидат сельскохозяйственных наук.
Государственные награды:
Бронзовая медаль ВДНХ СССР (1985 г.);
Звание «Заслуженный лесовод РТ» (1993 г.);
Звание «Заслуженный лесовод РФ» (1997 г.);
Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2003 г.);
Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.);
Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи» (2006 г.);
Нагрудные знаки:
«За заслуги в образовании Республики Татарстан» (2005 г.);
«Почетный работник в сфере молодежной политики Российской Федерации» (2006 г.).