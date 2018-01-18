Алмас Назиров покинул пост министра лесного хозяйства РТ

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Алмас Назиров покинул пост министра лесного хозяйства Республики Татарстан по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по указу Президента РТ от 18 января 2018 года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный источник.

Ранее Назиров попросил Премьер-министра РТ Алексея Песошина освободить его от занимаемой должности, заметив, что ему на замену должны прийти молодые специалисты.

Алмас Аминович Назиров родился 29 февраля 1956 года в д. Сиза Арского района Татарской АССР.

Образование:

В 1981 г. окончил Марийский политехнический институт, специальность «инженер лесного хозяйства», г. Йошкар-Ола;

В 2004 г. окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, специальность «банковское дело», г. Москва;

В 2006 г. окончил Институт управления и права, специальность «юриспруденция».

Трудовая деятельность:

В 1971 г. — разнорабочий Сабинской СМО, р. п. Шемордан Сабинского района ТАССР.

В 1971 — 75 гг. — учащийся Лубянского лесхоз-техникума, р. п. Лубяны Кукморского района ТАССР.

В 1975 — 78 гг. — мастер леса на лесозаготовке Ключищенского лесничества Приволжского мехлесхоза Минлесхоза ТАССР.

В 1978 — 85 гг. — мастер лесозаготовок Сабабашского лесничества Сабинского леспромхоза Татупрлесхоза, пос. Лесхоз Сабинского района ТАССР.

В 1985 — 88 гг. — старший мастер лесозаготовок Центрального лесопункта Сабинского леспромхоза, пос. Лесхоз Сабинского района ТАССР.

В 1988 — 89 гг. — главный инженер Сабинского леспромхоза, пос. Лесхоз Сабинского района ТАССР.

В 1989 — 2001 гг. — директор Арского лесхоза Минлесхоза РТ, пос. Лесхоз Арского района РТ.

В 2001 — 2006 гг.— глава администрации Арского района Республики Татарстан.

В 2006 — 2014 гг. — глава Арского муниципального района, председатель Арского районного Совета.

С 18 сентября 2014-го по 18 января 2018 г. — министр лесного хозяйства Республики Татарстан.

Депутат Арского районного и городского Совета.

Секретарь Арского местного отделения ТРО ВПП «Единая Россия».

Ученая степень: кандидат сельскохозяйственных наук.

Государственные награды:

Бронзовая медаль ВДНХ СССР (1985 г.);

Звание «Заслуженный лесовод РТ» (1993 г.);

Звание «Заслуженный лесовод РФ» (1997 г.);

Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2003 г.);

Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.);

Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи» (2006 г.);

Нагрудные знаки:

«За заслуги в образовании Республики Татарстан» (2005 г.);

«Почетный работник в сфере молодежной политики Российской Федерации» (2006 г.).