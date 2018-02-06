Рустам Минниханов возглавил рейтинг глав регионов ПФО

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавил рейтинг глав регионов Приволжского федерального округа по итогам января. Об этом сообщает компания «Медиалогия».

Внимание СМИ привлек ряд событий, в которых участвовал лидер республики. Президент России Владимир Путин провел в Татарстане встречи с Рустамом Миннихановым и представителями мусульманских религиозных организаций. Также Путин и Минниханов навестили в больнице первого Президента РТ Минтимера Шаймиева.

Кроме того, Президент Татарстана выступил на Гайдаровском форуме-2018 в Москве и вместе с министром информатизации и связи РФ Николаем Никифоровым запустил в эксплуатацию логистический центр «Почты России» на территории Международного аэропорта «Казань».

Второе и третье место в рейтинге заняли губернатор Саратовской области Валерий Радаев и врио главы Нижегородской области Глеб Никитин соответственно.