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Рустам Минниханов возглавил рейтинг глав регионов ПФО

6 февраля 2018, 17:19

Второе и третье места в рейтинге заняли губернатор Саратовской области Валерий Радаев и врио главы Нижегородской области Глеб Никитин.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавил рейтинг глав регионов Приволжского федерального округа по итогам января. Об этом сообщает компания «Медиалогия».

Внимание СМИ привлек ряд событий, в которых участвовал лидер республики. Президент России Владимир Путин провел в Татарстане встречи с Рустамом Миннихановым и представителями мусульманских религиозных организаций. Также Путин и Минниханов навестили в больнице первого Президента РТ Минтимера Шаймиева.

Кроме того, Президент Татарстана выступил на Гайдаровском форуме-2018 в Москве и вместе с министром информатизации и связи РФ Николаем Никифоровым запустил в эксплуатацию логистический центр «Почты России» на территории Международного аэропорта «Казань».

Второе и третье место в рейтинге заняли губернатор Саратовской области Валерий Радаев и врио главы Нижегородской области Глеб Никитин соответственно.


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