Все новости Татарстан Россия

Официальная хроника

Появилось видео встречи Шаймиева с Путиным и Миннихановым

25 января 2018, 16:29 , Фото: kremlin.ru

Появилось видео встречи Шаймиева с Путиным и Миннихановым Путин рассказал Государственному советнику РТ о вчерашней встрече с духовенством республики.
Проект строительства Болгарской исламской академии представили Минниханову и Шаймиеву
Игорь Шувалов: «Мы поражены результатами, которые за три года достигнуты в Болгаре»
Р.Минниханов и М.Шаймиев открыли в Болгаре 3 объекта
Президенту Татарстана презентовали проект комплекса мечети в городе Болгар
9 октября Татарстан будет чествовать "большой урожай"

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В Интернете появилось видео сегодняшней встречи Президента РФ Владимира Путина, лидера Татарстана Рустама Минниханова и Государственного советника РТ Минтимера Шаймиева. Глава государства пожелал Шаймиеву, который сейчас находится в больнице, здоровья и рассказал о вчерашней встрече с татарстанским духовенством. Ролик размещен на официальном аккаунте «Первого канала» в YouTube.

«Сердце радуется очень. Красиво все и своевременно идет, так, как мы планировали. Кадры появляются хорошие, люди учатся уже там. Будем, конечно, думать над тем, как расширять проект. Я в Уфе был, и там тоже академия создается, на Кавказе есть. Но этот центр, конечно, уникальный», — подчеркнул Владимир Путин в разговоре с Минтимером Шаймиевым о Болгарской исламской академии.

Встреча с Минтимером Шаймиевым.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

 

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter