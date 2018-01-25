Появилось видео встречи Шаймиева с Путиным и Миннихановым

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В Интернете появилось видео сегодняшней встречи Президента РФ Владимира Путина, лидера Татарстана Рустама Минниханова и Государственного советника РТ Минтимера Шаймиева. Глава государства пожелал Шаймиеву, который сейчас находится в больнице, здоровья и рассказал о вчерашней встрече с татарстанским духовенством. Ролик размещен на официальном аккаунте «Первого канала» в YouTube.

«Сердце радуется очень. Красиво все и своевременно идет, так, как мы планировали. Кадры появляются хорошие, люди учатся уже там. Будем, конечно, думать над тем, как расширять проект. Я в Уфе был, и там тоже академия создается, на Кавказе есть. Но этот центр, конечно, уникальный», — подчеркнул Владимир Путин в разговоре с Минтимером Шаймиевым о Болгарской исламской академии.