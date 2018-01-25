Владимир Путин: «Традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного кода»

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин в Казани обсудил с представителями исламского духовенства перспективы развития исламского образования в стране. Встреча проходила при участии полпреда Президента РФ в ПФО Михаила Бабича и Президента РТ Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба Кремля.

Открывая заседание, российский лидер отметил, что традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного кода, а мусульманская умма – «без всякого сомнения, важная часть российского многонационального народа».

Владимир Путин подчеркнул, что о возрождении богословского образования разговоры ведутся уже давно. В частности, Президент РФ отметил, что до революции 1917 года российские богословы были признаны во всём мире, однако в советское время многое было утрачено, в связи с чем надо воссоздавать свою школу.

«С самого начала я, вы знаете, поддержал эту идею, которую руководство Татарстана выдвинуло, и Минтимер Шарипович [Шаймиев] активно занялся этим (пожелаем ему здоровья, он немножко приболел – надеюсь, что все будет хорошо). С созданием Болгарской исламской академии у нас вся триада создана – и медресе, и вузы, и академия», – заявил Владимир Путин. Также Президент РФ отметил и спонсоров, благодаря которым стало возможным создание академии.

«Давайте поговорим о том, как он развивается, что еще нужно сделать дополнительно, чтобы не только этот проект, но и другие, может, более скромные, но не менее важные, развивались там, где они востребованы, чтобы мы с уважением относились к тому, что есть в исламском мире, но все-таки развивали бы на собственной национальной базе школу подготовки специалистов», – закончил вступительное слово Владимир Путин.

Во встрече приняли участие верховный муфтий России Талгат Таджуддин, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, президент Болгарской исламской академии Камиль Исхаков и ее ректор Рафик Мухаметшин, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев и другие представители духовенства, а также полпред Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и Президент Татарстана Рустам Минниханов.