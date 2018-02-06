Эрдоган счел присутствие США в Сирии направленным против Ирана, России и Турции

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган увидел в присутствии американских военнослужащих в Сирии потенциальную угрозу для своей страны, а также для Ирана и России. Он заявил об этом на встрече с депутатами парламента от правящей Партии справедливости и развития, передает РИА «Новости».

«У нас спрашивают, когда мы закончим нашу операцию в Сирии. А вы (США – прим. Т-и) уже ушли из Афганистана, из Ирака? Вы говорите, что ИГ* больше нет. Тогда зачем вы там остаетесь? Значит, у вас есть расчеты против Турции, против Ирана, или, возможно, против России», – заметил он.

Турецкий лидер подчеркнул, что военнослужащие его страны будут действовать решительно до тех пор, пока сохраняется террористическая угроза.

Кроме того, Эрдоган пообещал, что район города Манбидж будет возвращен его «настоящим хозяевам». Сейчас его удерживают поддерживаемые американцами отряды сирийских курдов.

Турецкая армия и союзные с ней группировки оппозиционной Сирийской свободной армии (FSA) проводят с 20 января операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований, удерживающих район Африн.

*ИГ («Исламское государство», ИГИЛ или ДАИШ) – международная исламистская суннитская организация, действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака. ИГ признано рядом стран, в том числе и РФ, а также некоторыми международными структурами террористической организацией, его деятельность в РФ запрещена.