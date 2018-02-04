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Политика

Турция предупредила США о возможных ударах по переодетым в курдскую форму американцам

4 февраля 2018, 14:18

С 20 января турецкая армия вместе с сирийскими оппозиционерами проводит операцию против курдов, удерживающих Африн.
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(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Целью операции Вооруженных сил Турции могут стать американские военнослужащие, переодетые в форму курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Об этом заявил вице-премьер Правительства Турции Бекир Боздаг в эфире телеканала CNN Turk, передает РИА «Новости».

По словам турецкого политика, его страна начнет военную операцию против курдских формирований, если те не покинут район сирийского города Манбиджа и восточный берег реки Евфрат.

«При этом военнослужащие США в форме YPG также станут целью операции наших ВС», – подчеркнул Боздаг.

Турецкая армия и союзные с ней группировки оппозиционной Сирийской свободной армии (FSA) проводят с 20 января операцию «Оливковая ветвь» против отрядов сирийских курдов, удерживающих район Африн. В последние дни потери турок увеличились, их противники начали чаще применять противотанковые ракетные комплексы. 


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