Турки вновь выбили курдов со стратегической горы Бурсея на севере Африна

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Турецкие войска и союзные им бойцы Сирийской освободительной армии вновь выбили бойцов курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и других курдских формирований со стратегической горы Бурсея (Бирсая) на северо-востоке сирийского района Африн. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

На третий день операции «Оливковая ветвь», 22 января, турки и сирийские повстанцы уже занимали эту гору, но вечером того же дня были вынуждены отступить с нее из-за контратаки курдов.

Теперь взять высоту удалось после массированных авиационных и артиллерийских ударов.

Всего турки и их союзники претендуют на занятие 14 населенных пунктов и четырех высот в Африне.

Генеральный штаб Вооруженных сил Турции заявляет об уничтожении 484 курдских боевиков с начала операции, стартовавшей 20 января. При этом утверждается и о ликвидации террористов запрещенной в РФ и многих других странах группировки «Исламское государство»*. Из независимых источников об их участии в боях на стороне курдов ничего не известно.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ или ДАИШ) – международная исламистская суннитская организация, действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака. ИГ признано рядом стран, в том числе и РФ, а также некоторыми международными структурами террористической организацией, его деятельность запрещена.