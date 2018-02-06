Президент Польши решил подписать спорный закон о Холокосте

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Президент Польши Анджей Дуда решил подписать законопроект о внесении поправок в закон об Институте национальной памяти, известный как закон о Холокосте. Он заявил об этом в своем публичном обращении, которое опубликовало в Facebook’е «Польское радио», передает РБК.

Польский лидер признал, что законопроект стал причиной широкой дискуссии как внутри страны, так и во всем мире, но добавил, что затронутые в нем вопросы слишком важны для самих поляков.

«<…> многие наши близкие погибли в годы войны от рук нацистов и иных, вторгавшихся в Польшу», – подчеркнул он и напомнил, что в годы Второй мировой войны погибли 6 млн поляков – в основном от рук нацистских оккупантов, но также и «от рук российских коммунистов».

При этом новелла после внесения последних поправок не ограничивает художественное творчество и научную деятельность. Кроме того, перед подписанием закона его должен будет рассмотреть Конституционный суд Польши. Он проверит, не ограничивает ли законопроект закрепленную в Основном законе страны свободу выражать свои взгляды, пояснил Дуда.

Законопроект предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, отрицание Волынской резни и пропаганду идеологии украинских националистов. Он вызвал неоднозначную реакцию в Израиле, Соединенных Штатах и Украине, а также у ряда международных организаций.